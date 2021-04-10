Українцям масово затримують виплати за лікарняними: у Фонді соцстраху пояснили причину

Затримки з виплатами лікарняних виникають через те, що потреби у видатках перевищують темпи зростання доходів від частки єдиного соціального внеску (ЄСВ). Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування на своїй сторінці в Facebook.

За даними Фонду, протягом першого кварталу 2021 потреба у витратах за листками непрацездатності та на страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей щомісяця перевищувала обсяг надходжень від частки ЄСВ. "У січні на рахунок Фонду надійшло 2,058 млрд грн частки ЄСВ, що на 0,624 млрд грн менше, ніж потреба у фінансуванні лікарняних, декретних та страхових виплат за той же місяць", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом I кварталу 2021 спостерігається зростання сум допомог за листками непрацездатності щодо того ж періоду попереднього року. Зокрема, протягом лютого 2021 року Фонд прийняв на фінансування лікарняні листи, видані у зв'язку з хворобою (в тому числі на COVID-19), травмою, самоізоляцією чи доглядом за хворою дитиною на суму 1,27 млрд грн, що на 0,92 млрд грн більше, ніж у лютому 2020 року. Зростання витрат склало 38,3%.

Протягом декількох років спостерігається системне зменшення частки ЄСВ, що спрямовується до бюджету Фонду, в загальному майже на 5%. "У зв'язку з тим, що темпи зростання витрат, зокрема на матеріальне забезпечення, значно перевищують темпи зростання надходжень внесків страхувальників, виникають затримки в термінах фінансування лікарняних", - підсумували в установі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді обговорили можливості об'єднання Пенсійного фонду з Фондом соціального страхування і Фондом державного соцстрахування на випадок безробіття. У разі реалізації такої ідеї через ПФУ будуть виплачуватися не тільки пенсії, але і лікарняні, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також інші соцвиплати.