Украинцам массово задерживают выплаты по больничным: в Фонде соцстраха объяснили причину

Задержки с выплатами больничных возникают по причине того, что потребности в расходах превышают темпы роста доходов от доли единого социального взноса (ЕСВ). Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования на своей странице в Facebook.

По данным Фонда, в течение первого квартала 2021 потребность в расходах по больничным листам и на страховые выплаты пострадавшим на производстве и их семьям ежемесячно превышала объем поступлений от доли ЕСВ. "В январе на счет Фонда поступило 2,058 млрд грн доли ЕСВ, что на 0,624 млрд грн меньше, чем потребность в финансировании больничных, декретных и страховых выплат за тот же месяц", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение I квартала 2021 наблюдается рост сумм пособий по больничным листам относительно того же периода предыдущего года. В частности, в течение февраля 2021 года Фонд принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с болезнью (в том числе на COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком на сумму 1,27 млрд грн, что на 0,92 млрд грн больше, чем в феврале 2020 года. Рост расходов составил 38,3%.

На протяжении нескольких лет наблюдается системное уменьшение доли ЕСВ, направляемой в бюджет Фонда, в общем почти на 5%. "В связи с тем, что темпы роста расходов, в частности на материальное обеспечение, значительно превышают темпы роста поступлений взносов страхователей, возникают задержки в сроках финансирования больничных", - подытожили в учреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде обсудили возможности объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования и Фондом государственного соцстрахования на случай безработицы. В случае реализации такой идеи через ПФУ будут выплачиваться не только пенсии, но и больничные, пособия по беременности и родам, а также прочие соцвыплаты.