У Зеленського назвали суму карантинної допомоги для бізнесу

Підприємцям і їхнім співробітникам, які не зможуть працювати через карантинні обмеження, передбачено допомогу від держави в розмірі 8 тисяч гривень.

Про це під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад 23 березня заявила заступниця глави Офісу президента України Юлія Свириденко, повідомляється на сайті глави держави. За її словами, оформити отримання коштів можна буде за допомогою порталу "Дія".

"Буде можливість подати заявку на порталі державних послуг" Дія "та гарантовано отримати з державного бюджету виплату в розмірі 8 тисяч гривень", – сказала вона.

Свириденко підкреслила, що цей механізм вже продемонстрував свою ефективність в грудні 2020 року.

Також вона додала, що у місцевої влади є можливість додати кошти до суми державної допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, можливість виплати підприємцям у разі жорсткого карантину раніше анонсував міністр економіки Ігор Петрашко.

Нагадаємо, що станом на 23 березня в "червону" зону через стрімке поширення коронавірусу увійшли Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.