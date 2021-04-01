Тимошенко задекларував мільйони налом і соцдопомогу від держави: скільки заробив
Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко в 2020 році отримав 3,4 тис. грн соціальної допомоги від держави і близько 419 тис. грн зарплати. Водночас його дружина за рік розбагатіла на 6,2 млн грн.
Про це йдеться в декларації Тимошенка, яка опублікована на офіційному сайті Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК).
Доходи: дружина мільйонер і соціальна допомога від держави
Тимошенко торік заробляв в Офісі президента в середньому 34,9 тис. грн на місяць. За рік він отримав 79 тис. від страхової компанії "Уніка", 16,9 тис. грн від компанії "Гудмедіа". Як видно з декларації, сім'ю утримує дружина заступника голови ОП Альона Тимошенко. Вона заробляла в середньому 523,2 тис. грн на місяць (дохід від підприємницької діяльності). Ще 106 тис. грн у 2020-му вона отримала від компанії "Медіа ресурси менеджмент".
Величезна квартира в Києві й житло у Дніпрі
У власності Кирила Тимошенка: квартира площею 181 квадрат у Києві; будинок у Дніпропетровській області 56,7 квадрата; квартира в 60,6 квадрата в Дніпрі. Крім того, у сім'ї заступника глави ОП є три автомобілі. У Тимошенка ВMW Х5 2019 роки (2,6 млн грн) і Volkswagen Caravelle 2014 року, а в його дружини – Porsche Macan 2017 роки (1,7 млн грн).
У декларації є і заощадження: 675 тисяч доларів, 110 тисяч євро, 3,4 мільйона грн. У дружини готівкою є ще 170 тисяч доларів, а також 3,25 мільйона грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков за 2020-й задекларував 10 млн 463 тис. гривень зарплати (в середньому 871,9 тис. на місяць).
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 27 березня задекларував нові автівки, квадроцикл дружини та мільйони готівкових коштів. Проте готівки в родини за 2020 рік не примножилося, а, навпаки, поменшало.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков минулого року разом зі своєю дружиною заробив понад 5,4 млн грн (450 тис. на місяць). Депозитний банківський рахунок його дружини зменшився на суму майже $200 тисяч.