Скільки грошей потрібно для щастя на рік в Україні та інших країнах: опубліковано цифри

Українцю для щастя потрібна зарплата приблизно в 26,3 тис. грн на місяць. Цієї суми вистачить для того, щоб оплатити всі базові потреби й почуватися в безпеці. На Бермудських островах вартість щастя становить 143 933 доларів на рік (або близько 335,8 тис. грн в місяць в еквіваленті).

Про це йдеться в дослідженні американської компанії Expensivity "Звичайно, цифра різниться залежно від того, де ви живете. Отже, Expensivity вирішила перерахувати "премію щастя" для кожної країни світу, використовуючи коефіцієнти купівельної спроможності, отримані від Світового банку. Потім ми додали до цієї суміші місцеву вартість життя, щоб розрахувати різну ціну щастя", – йдеться в результатах дослідження.

Вартість щастя в Україні і в сусідів:

Україна – 11 301 долар на рік;

Білорусь – 12 252 долари на рік;

Росія – 15 639 доларів на рік.

expensivity.com

Найдорожче щастя на Бермудських островах через вартість життя, яка на 47% вище, ніж у Нью-Йорку – 143 933 долари на рік.

Найдорожче щастя:

Бермудські острови – 143 933 долари на рік;

Австралія – 135 321 долар на рік;

Ізраїль – 130 457 доларів на рік;

Швейцарія – 128 969 доларів на рік;

Нова Зеландія – 128 844 долари на рік;

Норвегія – 114 147 доларів на рік;

Данія – 109 142 долари на рік;

Японія – 107 587 доларів на рік;

Ісландія – 107 351 долар на рік;

США – 105 тисяч доларів.

expensivity.com

Найдешевше щастя – в маленькій південноамериканській країні Сурінам. І дійсно, суринамці щасливі вище середнього. Однак місцева надбавка за щастя в розмірі 6799 доларів і раніше недоступна для тих, чий середній суринамский дохід становить 5500 доларів.

Найдешевше щастя:

Суринам – 6 799 доларів на рік;

Аргентина – 8 778 доларів на рік;

Ангола – 8 921 долар на рік;

Киргизстан – 8 997 доларів на рік;

Іран – 10 134 долари на рік;

Замбія – 10 224 долари на рік;

Сьєрра-Леоне – 10 498 доларів на рік;

Ефіопія – 10 681 долар на рік;

Туреччина – 10 742 долари на рік;

Нікарагуа – 11 273 долари на рік.

expensivity.com

Компанія Expensivity використовувала оцінки зі статті Університету Пердью "Щастя, задоволення доходів і поворотні моменти в усьому світі" для розрахунку балів насичення для більш ніж 160 країн. Потім скоригувала дані в доларах, використовуючи коефіцієнт перерахунку паритету купівельної спроможності (ПКС) Світового банку та обмінний курс валюти з TheGlobalEconomy, щоб перетворити цифри регіонального рівня на цифри рівня країни.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українська влада зацікавлена в прискоренні інфляції для відновлення економіки. Урядовий прогноз передбачає її (економіки) зростання у 2021 році на 4,6% ВВП (валовий внутрішній продукт).