Сколько денег нужно для счастья в год в Украине и других странах: опубликованы цифры

Украинцу для счастья нужна зарплата примерно в 26,3 тыс. грн в месяц. Этой суммы хватит для того, чтобы оплатить все базовые потребности и чувствовать себя в безопасности. На Бермудских островах стоимость счастья составляет 143 933 долларов в год (или около 335,8 тыс. грн в месяц в эквиваленте).

Об этом говорится в исследовании американской компании Expensivity "Конечно, цифра различается в зависимости от того, где вы живете. Итак, Expensivity решила пересчитать "премию счастья" для каждой страны мира, используя коэффициенты покупательной способности, полученные от Всемирного банка. Затем мы добавили к этой смеси местную стоимость жизни, чтобы рассчитать разную цену счастья", – говорится в результатах исследования.

Стоимость счастья в Украине и у соседей:

Украина – 11 301 долларов в год;

Беларусь – 12 252 долларов в год;

Россия – 15 639 долларов в год.

expensivity.com

Самое дорогое счастье на Бермудских островах из-за стоимости жизни, которая на 47% выше, чем в Нью-Йорке – 143 933 доллара в год.

Самое дорогое счастье:

Бермудские острова – 143 933 долларов в год;

Австралия – 135 321 доллара в год;

Израиль – 130 457 доллара в год;

Швейцария – 128 969 доллара в год;

Новая Зеландия – 128 844 доллара в год;

Норвегия – 114 147 доллара в год;

Дания – 109 142 доллара в год;

Япония – 107 587 доллара в год;

Исландия – 107 351 доллара в год;

США – 105 тысячи долларов.

expensivity.com

Самое дешевое счастье – в маленькой южноамериканской стране Суринам. И действительно, суринамцы счастливы выше среднего. Однако местная надбавка за счастье в размере 6799 долларов по-прежнему недоступна для тех, чей средний суринамский доход составляет 5500 долларов.

Самое дешевое счастье:

Суринам – 6 799 долларов в год;

Аргентина – 8 778 долларов в год;

Ангола – 8 921 доллара в год;

Кыргызстан – 8 997 долларов в год;

Иран – 10 134 долларов в год;

Замбия – 10 224 долларов в год;

Сьерра-Леоне – 10 498 долларов в год;

Эфиопия – 10 681 доллара в год;

Турция – 10 742 долларов в год;

Никарагуа – 11 273 долларов в год.

expensivity.com

Компания Expensivity использовала оценки из статьи Университета Пердью "Счастье, удовольствие доходов и поворотные моменты во всем мире" для расчета баллов насыщения для более чем 160 стран. Затем скорректировала данные в долларах, используя коэффициент пересчета паритета покупательной способности (ППС) Всемирного банка и обменный курс валюты с TheGlobalEconomy, чтобы превратить цифры регионального уровня на цифры уровня страны.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская власть заинтересована в ускорении инфляции для восстановления экономики. Правительственный прогноз предполагает ее (экономики) рост в 2021 году на 4,6% ВВП (валовой внутренний продукт).