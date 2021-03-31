Шмигаль розповів, коли прийматимуть заявки на виплату карантинних 8 тис. грн
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що фізособи-підприємці ("ФОПи") та наймані працівники зможуть подавати заявки на отримання компенсації за карантин в розмірі 8 тис. грн уже на початку квітня.
Про це прем'єр повідомив 31 березня на засіданні уряду, яке транслювалося на каналі Кабміну в YouTube. "Дав доручення Мінекономіки разом з іншими відповідальними відомствами протягом тижня розробити всі необхідні документи, щоб вже на початку квітня люди могли подати заявки через "Дію", – заявив Шмигаль.
Також він додав, що доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
координувати роботу з місцевою владою. Влада закликає її брати участь і також підтримати бізнес у межах свого регіону.
Нагадаємо, глава Мінсоцполітики Марина Лазебна заявила, що звільнивши "ФОПів" та інших самозайнятих осіб на час карантину через пандемію коронавирусу від сплати соціального внеску, Пенсійний фонд недоотримав 4 млрд гривень. Вона вказала, що це був усвідомлений крок.
Міністр зазначила, що Мінсоцполітики розробило карту соціальних груп, щоб "подивитися, кому і чим допомагає" відомство. На основі цієї карти було визначено, хто потребує допомоги більше, а хто може бути не охоплений новими програмами соціальної підтримки.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
В Україні більшість фізосіб-підприємців ("ФОПів") сплачують внески з мінімальної зарплати та зможуть отримувати тільки мінімальну пенсію (наразі 1769 грн).
В Україні загальний борг підприємств і фізосіб-підприємців ("ФОПів") зі сплати ЄСВ (Єдиний соціальний внесок) складає 21,6 млрд гривень. Відзначимо, що це впливає на Пенсійний фонд, доходи якого безпосередньо залежать від ЄСВ.