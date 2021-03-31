Шмигаль розповів, коли прийматимуть заявки на виплату карантинних 8 тис. грн

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що фізособи-підприємці ("ФОПи") та наймані працівники зможуть подавати заявки на отримання компенсації за карантин в розмірі 8 тис. грн уже на початку квітня.

Про це прем'єр повідомив 31 березня на засіданні уряду, яке транслювалося на каналі Кабміну в YouTube. "Дав доручення Мінекономіки разом з іншими відповідальними відомствами протягом тижня розробити всі необхідні документи, щоб вже на початку квітня люди могли подати заявки через "Дію", – заявив Шмигаль.

Також він додав, що доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

координувати роботу з місцевою владою. Влада закликає її брати участь і також підтримати бізнес у межах свого регіону.

Нагадаємо, глава Мінсоцполітики Марина Лазебна заявила, що звільнивши "ФОПів" та інших самозайнятих осіб на час карантину через пандемію коронавирусу від сплати соціального внеску, Пенсійний фонд недоотримав 4 млрд гривень. Вона вказала, що це був усвідомлений крок.

Міністр зазначила, що Мінсоцполітики розробило карту соціальних груп, щоб "подивитися, кому і чим допомагає" відомство. На основі цієї карти було визначено, хто потребує допомоги більше, а хто може бути не охоплений новими програмами соціальної підтримки.

Як повідомляв OBOZREVATEL :