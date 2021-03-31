Шмыгаль рассказал, когда будут принимать заявки на выплату карантинных 8 тыс. грн
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что физлица-предприниматели ("ФОПы") и наемные работники смогут подавать заявки на получение компенсации за карантин в размере 8 тыс. грн уже в начале апреля.
Об этом премьер сообщил 31 марта на заседании правительства, которое транслировалось на канале Кабмина в YouTube. "Дал поручение Минэкономики вместе с другими ответственными ведомствами в течение недели разработать все необходимые документы, чтобы уже в начале апреля люди могли подать заявки через "Дію", – заявил Шмыгаль.
Также он добавил, что поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины
координировать работу с местными властями. Власти призывают их участвовать и также поддержать бизнес в пределах своего региона.
Напомним, глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила, что освободив "ФОПов" и других самозанятых лиц на время карантина из-за пандемии коронавируса от уплаты социального взноса, Пенсионный фонд недополучил 4 млрд гривен. Она указала, что это был осознанный шаг.
Министр отметила, что Минсоцполитики разработало карту социальных групп, чтобы "посмотреть, кому и чем помогает" ведомство. На основе этой карты было определено, кто нуждается в помощи больше, а кто может быть не охвачен новыми программами социальной поддержки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине большинство физлиц-предпринимателей ("ФОПов") платят взносы с минимальной зарплаты и смогут получать только минимальную пенсию (сейчас 1769 грн).
В Украине общий долг компаний и физлиц-предпринимателей ("ФОПов") по уплате ЕСВ (Единый социальный взнос) составляет 21,6 млрд гривен. Отметим, что это влияет на Пенсионный фонд, доходы которого напрямую зависят от ЕСВ.