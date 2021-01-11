Шахраї знайшли спосіб красти тисячі гривень у українців за допомогою таксі і СМС: розкрито схему

В Україні шахраї заволодівають чужими акаунтами в службах таксі, а після роблять замовлення на тисячі гривень. Для цього потенційним жертвам дзвонять від імені водіїв і кажуть, що нібито помилково взяли замовлення на їх номер і тепер їм потрібно назвати пароль з СМС.

Про це на сторінці в Facebook Kharkov.City розповіли читачі, яких спробували позбавити коштів. "Отримав СМС від служби таксі "Bolt" з чотиризначним кодом, подзвонив невідомий номер, представився водієм даної служби таксі і сказав, що ненавмисно взяв з мого номера замовлення і щоб його скасувати попросив код з СМС. У підсумку з мого аккаунта почали замовляти поїздки з різних областей України", – розповіла жертва схеми.

На один з викликів встигла приїхати машина, вартість поїздки була 7000 грн, але гроші списати не встигли. Подібну схему використовують і з іншими службами таксі. Головна мета – отримати доступ до чужого пасажирському аккаунту в службі таксі, до якого прив'язана банківська карта.

Раніше OBOZREVATEL публікував розмову із шахраєм, якому вдалося змусити українку переслати йому 500 грн. Після цього зловмисник зник.