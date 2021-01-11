Мошенники нашли способ воровать тысячи гривен у украинцев с помощью такси и СМС: вскрыта схема

В Украине мошенники завладевают чужими аккаунтами в службах такси, а после делают заказы на тысячи гривен. Для этого потенциальным жертвам звонят от имени водителей и говорят, что якобы по ошибке приняли заказ на их номер и теперь им нужно назвать пароль из СМС.

Об этом на странице в Facebook Kharkov.City рассказали читатели, которых попытались лишить средств. "Пришло СМС от службы такси “Bolt” с четырехзначным кодом, позвонил неизвестный номер, представился водителем данной службы такси и сказал, что нечаянно принял с моего номера заказ и чтобы его отменить попросил код из СМС. В итоге с моего аккаунта начали заказывать поездки с разных областей Украины", – рассказал жертва схемы.

На одни из вызовов успела приехать машина, стоимость поездки была 7000 грн, но деньги списать не успели. Подобную схему используют и с другими службами такси. Главная цель – заполучить доступ к чужому пассажирскому аккаунту в службе такси, к которому привязана банковская карта.

Ранее OBOZREVATEL публиковал разговор с мошенником, которому удалось заставить украинку переслать ему 500 грн. После этого злоумышленник пропал.