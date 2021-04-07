ПФУ можуть очікувати кардинальні зміни: що хочуть зробити із соцвиплатами в Україні

У Верховній Раді обговорили можливості об'єднання Пенсійного фонду з Фондом соціального страхування (ФСС) і Фондом державного соцстрахування на випадок безробіття. У разі реалізації такої ідеї через ПФУ будуть виплачуватися не тільки пенсії, але й лікарняні, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, а також інші соцвиплати.

Про це повідомила пресслужба парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів із посиланням на нараду за участю Пенсійного фонду. За словами голови Комітету Галини Третьякової, таке об'єднання не тільки скоротить витрати, але й підвищить якість соцвиплат.

Питання про можливість ПФУ виконувати функції ФСС і Фонду на випадок безробіття вже давно обговорюється через неефективне управління двома останніми, а також через їх збитковість, яка покривається за рахунок дотацій із держбюджету. Друга причина – відсутність контролю над діяльністю Фонду соцстраху та Фонду на випадок безробіття з боку держави.

"Зараз велика кількість громадян скаржиться на 2-3 місячні затримки у виплатах лікарняних та декретних. Втім жодного разу правління ФСС не зверталося до держави стосовно недофінансування. Крім того, ФСС не дає прогнозної величини витрат на наступний рік", – зазначила Третьякова. За її словами, з урахуванням величезної соціальної відповідальності, реорганізація Фонду соцстраху повинна пройти якомога швидше.

Зі свого боку глава правління Пенсійного фонду Євген Капінус зазначив, що ПФУ має великі потужності і плани. Зокрема, забезпечено систему оперативного обміну інформацією, контролю та ефективного виконання доручень у наявній вертикальній структурі управління. На цьому етапі Пенсійний фонд обслуговує 11,1 млн пенсіонерів, а також адмініструє даними про 12,8 млн застрахованих громадян, які в процесі трудової діяльності формують єдиний соціальний внесок. Саме за рахунок ЄСВ здійснюється діяльність ПФУ, Фонду соцстраху та Фонду на випадок безробіття.

Як зазначив Капінус, ПФУ забезпечив просту і швидку взаємодію з громадянами. Зокрема, 2020 року були впроваджені нові сервіси: "Пенсійний калькулятор", "Електронна трудова книжка", "Автоматичне призначення пенсії". До 2025 року Пенсійний фонд планує ввести міжнародні стандарти фінансової звітності в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

За результатами наради його учасники обговорили варіанти законодавчого вирішення питання об'єднання трьох фондів в одному. Депутати очікують, що це забезпечить повний загальнодержавний страховий захист громадян України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінсоцполітики розробили законопроєкт, яким пропонується кардинально зменшити розмір лікарняних для українців і штрафувати лікарів за підроблені медичні висновки.