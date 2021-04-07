ПФУ могут ожидать кардинальные изменения: что хотят сделать с соцвыплатами в Украине

В Верховной Раде обсудили возможности объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования (ФСС) и Фондом государственного соцстрахования на случай безработицы. В случае реализации такой идеи через ПФУ будут выплачиваться не только пенсии, но и больничные, пособия по беременности и родам, а также прочие соцвыплаты.

Об этом сообщила пресс-служба парламентского комитета по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов со ссылкой на совещение с участием Пенсионного фонда. По словам главы Комитета Галины Третьяковой, такое объединение не только сократит расходы, но и повысит качество соцвыплат.

Вопрос о возможности ПФУ выполнять функции ФСС и Фонда на случай безработицы уже давно обсуждается из-за неэффективного управления двумя последними, а также через их убыточность, которая покрывается за счет дотаций из госбюджета. Вторая причина – отсутствие контроля на деятельностю Фонда соцстраха и Фонда по безработице со стороны государства.

"Сейчас большое количество граждан жалуется на 2-3 месячные задержки в выплатах больничных и декретных. Впрочем, ни разу правление ФСС не обращалось к государству по поводу недофинансирования. Кроме того, ФСС не дает прогнозной величины расходов на следующий год", – отметила Третьякова. По ее словам, с учетом огромной социальной ответственности, реорганизация Фонда соцстраха должна пройти как можно быстрее.

Со своей стороны, глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус отметил, что ПФУ имеет большие мощности и планы. В частности, обеспечена система оперативного обмена информацией, контроля и эффективного выполнения поручений в существующей вертикальной структуре управления. На данном этапе Пенсионный фонд обслуживает 11,1 млн пенсионеров, а также администрирует данными о 12,8 млн застрахованных граждан, которые в процессе трудовой деятельности формируют единый социальный взнос. Именно за счет ЕСВ осуществляется деятельность ПФУ, Фонда соцстраха и Фонда на случай безработицы.

Как отметил Капинус, ПФУ обеспечил простое и быстрое взаимодействие с гражданами. В частности, в 2020 году были внедрены новые сервисы: "Пенсионный калькулятор", "Электронная трудовая книжка", "Автоматическое назначение пенсии". До 2025 года Пенсионный фонд планирует ввести международные стандарты финансовой отчетности в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

По результатам совещания его участники обсудили варианты законодательного решения вопроса объединения трех фондов в одном. Депутаты ожидают, что это обеспечит полную общегосударственную страховую защиту граждан Украины.

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