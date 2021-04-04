Номери українців продають у мережі: як працює схема

В Україні в мережі продають мобільні номери українців. Після їх використовують шахраї: намагаються вкрасти мобільний номер, телефонують, представляючись банківськими співробітниками.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Наприклад, за кілька тисяч гривень можна купити список номерів телефонів батьків в Києві. У ньому – тисячі номерів українців з маленькими дітьми. При бажанні можна замовити номери клієнтів конкретного банку, віку, статі.

Зібрані номера використовують як законно (для опитувань, "холодних" дзвінків з пропозиціями купити що-небудь), так і в шахрайських цілях. За 10 тис. грн можна купити базу контактів вже з прізвищами. У кілька разів дешевше – бази, в яких є тільки міста і номери телефонів. Знаючи ім'я та по батькові, шахраєві легше втертися в довіру українцям і, наприклад, переконати, що з їх банківського рахунку намагалися зняти гроші.

Номери збирають з декількох джерел:

відкритих (контакти українці вказують самі в оголошеннях тощо);

закритих (періодично бази контактів продаю співробітники банків або, наприклад, онлайн-магазинів).

"Контакти з базами даних продають в мережі вже дуже давно", – розповідає OBOZREVATEL заступниця голови міжбанківської асоціації "ЕМА" Олеся Данильченко. З одного боку, компанії, які зливають свої бази контактів, наприклад, в мережу, практично ніяк не карають. З іншого ж боку, продаж контактів, наприклад, в якості надання інформаційних послуг, законом не заборонена.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї забирають гроші в інвесторів, заманюючи їх високими заробітками нібито на фінансових біржах. Після зловмисники забирають кошти і закривають компанію.