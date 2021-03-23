Мендель задекларувала понад 600 тисяч грн зарплати і взяла кредит на авто
Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за 2020 рік офіційно отримала 684 тис. гривень заробітної плати (в середньому по 57 тисяч на місяць).
Відповідні дані Мендель внесла у свою щорічну декларацію, подану в Національне агентство з питань запобігання корупції 23 березня. Звіт було опубліковано на сайті НАЗК.
Також за 2020-й прессекретарка глави держави задекларувала нове авто Suzuki. Машину було куплено за 605,9 тис. гривень у грудні, більш ніж половина суми – виплачена за допомогою кредиту.
Так, серед фінансових зобов'язань Мендель вказала отримання 388 тис. 901 грн кредиту на авто.
Нерухоме майно Мендель – квартира в Києві площею 48,5 кв.м, придбана в 2018 році. Тоді вартість житлоплощі становила 1 млн 215 тис. гривень.
Як писав OBOZREVATEL:
На державному каналі "Дом" раніше заявили, що прессекретарка президента створила авторське телевізійне шоу. Перший випуск вийшов 15 березня.
Програма спричинила скандал, після чого телеканал повідомив, що Мендель більше не буде вести "Погляд з Банкової". "Дом" також перепросив, що ввів в оману глядачів із приводу участі прессекретарки президента в шоу.