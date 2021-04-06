Кому и как будут раздавать по 8 тыс. в карантин: Кабмин подготовил порядок

В Украине на выплату 8 тыс. грн на тех физлиц-предпринимателей и нанятых сотрудников, которые пострадали из-за карантина, потратят 2,9 млрд грн. Кабинет министров разработал порядок выплаты помощи.

Соответствующий проект опубликовали на сайте Профсоюзов Украины. Как будут выдавать помощь:

в течение 30 дней с момента, как ввели карантин, можно написать заявление;

заявление можно подать в Дія;

в заявлении нужно указать: ФИО, дату рождения, регистрационный номер, номер паспорта, адрес регистрации, номер банковского счета, подтверждения соответствия критериям предоставления помощи.

Пенсионный фонд направляет Минсоцполитики заявки на перечисление средств для выплаты помощи застрахованным лицам по мере поступления списков от Минцифры, но не реже одного раза в неделю.

Платить будут тем, кто потерял доход и при этом не нарушил ни одного из условий (чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте новость до конца).

Сотрудники останутся без выплаты, если:

за них не платили единый соцвзнос с зарплаты;

работают по совместительству;

средняя зарплата выше 30 тыс. грн в месяц.

"ФОПы", если:

не занимаются деятельностью, которая ограничивается на время ужесточения карантина;

не платили за себя единый соцвзнос;

являются нанятыми сотрудниками и ФЛП одновременно.

Напомним, в Украине общий долг компаний и физлиц-предпринимателей ("ФОПов") по уплате ЕСВ (Единый социальный взнос) составляет 21,6 млрд гривен. Отметим, что это влияет на Пенсионный фонд, доходы которого напрямую зависят от ЕСВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с повышением минимальной зарплаты с 5 до 6 тыс. грн в Украине пересчитали налоги для "ФОП". Кроме того, повысился минимальный размер единого соцвзноса (от него до мая возобновили "ФОПов" первой группы).