Для українців введуть економічні паспорти та роздадуть гроші: звідки візьмуть кошти

Президент України Володимир Зеленський анонсував введення економічного паспорта. Так, усі народжені діти до 18 років зможуть накопичувати кошти від використання надр. За словами радника президента Олега Устенка, планується створити своєрідний український Фонд добробуту. Він буде наповнюватися за рахунок продажу ліцензій на розробку корисних копалин, приватизації, профіцитних коштів держбюджету, коли вони з'являться.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Фонд може отримувати якусь частину ренти від користування надрами. Але скільки саме – поки не визначено. Щоб гроші не з'їла інфляція, Фонд добробуту повинен кошти не тільки акумулювати, а й вкладати в безризикові операції, наприклад, у цінні папери держави, і не тільки українські.

"Ця сума, щонайменше, повинна збільшуватися на рівень інфляції. Плюс невелика дельта заробітку для фонду. Це одна з найважливіших умов, у іншому разі держава буде втрачати свої кошти. Якби фонд працював цьогоріч, мінімальна дохідність мала б бути на рівні 10%. Тоді це перекриє інфляцію і дасть заробіток фонду близько 3%", – зазначає Устенко.

Ідея з економічними паспортами була серед передвиборчих обіцянок Зеленського. Через два роки український уряд збирається презентувати механізм її втілення в життя.

Нагадаємо, що підприємцям та їхнім співробітникам, які не зможуть працювати через карантинні обмеження, передбачено допомогу від держави в розмірі 8 тисяч гривень. Оформити отримання коштів можна буде за допомогою порталу "Дія".

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