Велика компанія дала всім співробітникам тиждень оплачуваних вихідних, щоб уникнути вигоряння

Усі співробітники компанії LinkedIn (соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів) отримали з 5 квітня тиждень оплачуваних вихідних. Керівництво ухвалило таке рішення для того, щоб уникнути вигоряння.

"Ми хотіли переконатися, що можемо дати їм щось справді цінне, і те, що ми вважаємо найбільш цінним зараз, – цей час для всіх нас колективно піти", – сказала в коментарі CNN Теуіла Хансон, директор із персоналу LinkedIn.

Оскільки всі отримають вихідні одночасно, це означає, що співробітники не завалені електронною поштою, нотатками про зустрічі і запитами щодо проєктів, які накопичуються в їх відсутність.

Компанія почала працювати віддалено понад рік тому, коли розгорталася пандемія, і регулярно опитує своїх співробітників. Минулого літа опитування показали зміну настроїв співробітників.

"Саме тоді ми побачили: "Вау, це дійсно вигоряння", – розповідає Хансон. У відповідь компанія створила ініціативу під назвою LiftUp!, яка включає тренінг для менеджерів щодо емоційного вигорання, дні без нарад і ресурси з психічного здоров'я.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Верховній Раді 312 голосами загалом монобільшість підтримала законопроєкт про фінансову допомогу українцям і фізособам-підприємцям, які втратили дохід через жорсткість карантину. З державного бюджету будуть платити по 8 тис. грн, крім того, певні суми виділять із місцевої скарбниці.