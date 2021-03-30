Українцям роздадуть гроші через карантин: в Раді підтримали ідею Зеленського

У Верховній Раді 312 голосами у цілому монобільшість підтримала законопроєкт про фінансову допомогу українцям і фізособам-підприємцям, які втратили дохід через жорсткість карантину. З державного бюджету будуть платити по 8 тис. грн, крім того, певні суми виділять з місцевої скарбниці.

Про це йдеться в законопроєкті №5300 (автор президент Володимир Зеленський). Документ є невідкладним і спрямований на розгляд профільного комітету. Платити будуть тим, хто втратив дохід і при цьому не порушив одну з умов.

Співробітники залишаться без виплати, якщо:

за них не платили єдиний соцвнесок з зарплати;

працюють за сумісництвом;

середня зарплата вища за 30 тис. грн на місяць.

ФОПам, якщо:

не займаються діяльністю, яка обмежується на час посилення карантину;

не платили за себе єдиний соцвнесок;

які є найнятими працівниками і ФОПами одночасно.

"Законопроєктом передбачено надання допомоги застрахованим особам, які є найманими працівниками суб'єктів господарювання, зареєстрованих в регіонах, в яких встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 8 тис. грн і за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі, визначеному рішенням відповідного органу місцевого самоврядування", – йдеться в документі.

Нагадаємо, в Україні загальний борг підприємств і фізосіб-підприємців (ФОПів) зі сплати ЄСВ (Єдиний соціальний внесок) складає 21,6 млрд гривень. Відзначимо, що це впливає на Пенсійний фонд, доходи якого безпосередньо залежать від ЄСВ.

Новина доповнюється ...

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 5 до 6 тис. грн в Україні перерахували податки для ФОП. Крім того, підвищився мінімальний розмір єдиного соцвнеску (від нього до травня відновили ФОПів першої групи).