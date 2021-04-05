Крупная компания дала всем сотрудникам неделю оплачиваемых выходных, чтобы избежать выгорания

Все сотрудники компании LinkedIn (социальная сеть для поиска и установления деловых контактов) получили с 5 апреля целую неделю оплачиваемых выходных. Руководство приняло такое решение для того, чтобы избежать выгорания.

"Мы хотели убедиться, что можем дать им что-то действительно ценное, и то, что мы считаем наиболее ценным прямо сейчас, – это время для всех нас коллективно уйти", – сказала в комментарии CNN Теуила Хансон, директор по персоналу LinkedIn.

Поскольку все получат выходные одновременно, это означает, что сотрудники не завалены электронной почтой, заметками о встречах и запросами по проектам, которые накапливаются в их отсутствие.

Компания начала работать удаленно более года назад, когда разворачивалась пандемия, и регулярно опрашивает своих сотрудников. Прошлым летом опросы показали изменение настроений сотрудников.

"Именно тогда мы увидели: "Вау, это явное выгорание", – рассказывает Хансон. В ответ компания создала инициативу под названием LiftUp!, которая включает тренинг для менеджеров по эмоциональному выгоранию, дни без совещаний и ресурсы по психическому здоровью.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 312 голосами монобольшинство в целом поддержало законопроект о финансовой помощи украинцам и физлицам-предпринимателям, которые лишились дохода из-за ужесточения карантина. Из государственного бюджета будут платить по 8 тыс. грн, кроме того, определенные суммы выделят из местной казны.