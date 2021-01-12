"Укрзалізниця" запустила чат-боти для придбання квитків і їжі в потягах

Компанія "Укрзалізниця" 12 січня запустила перший чат-бот для пасажирів у месенджерах Viber і Telegram.

За допомогою них можна купувати або повертати квитки, замовляти харчування під час поїздки, переглядати розклад потягів. Про це повідомила пресслужба УЗ у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Щоб платити за квитки безпосередньо у Viber або Telegram, можна прив'язати платіжну картку в електронному гаманці або ж використовувати Google Pay, Apple Pay і Viber Chatbot Payments.

Поки що в месенджерах можна купити квитки на швидкісні потяги "Інтерсіті+" і подивитися їхній розклад.

В УЗ розповіли, що цей проєкт реалізований спільно з Visa і американською компанією Middleware Inc. Вона першою у світі інтегрувала технологію оплати в чат-боті в месенджері за допомогою токенів Visa (ця технологія робить платежі в чат-ботах більш безпечними).

Крім того, у Viber і Telegram громадяни зможуть отримати зворотний зв'язок. Підтримка здійснюється українською, англійською та російською мовами.

На сайті УЗ заявили, що за перші години роботи чат-ботів ними скористалися майже 2,5 тисячі клієнтів (55% у Telegram і понад 45% у Viber).

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