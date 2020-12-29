'Укрзалізниці' дали более 100 млн грн на локдаун, который еще не начался

"Укрзалізниця" получила 102 млн гривен от государства для компенсации сотрудникам, работа которых будет ограничена из-за ужесточения карантина и введения локдауна в январе 2021 года.

"Уже до конца года около 30 тыс. железнодорожников получат такую помощь", – заявил глава УЗ Владимир Жмак. Об этом свидетельствует публикация в его телеграм-канале.

Размер выплат будет определяться пропорционально рабочему времени сотрудника, сокращенному в результате ограничительных мер.

"Мы благодарны государству за поддержку, а Государственному центру занятости – за оперативность и эффективность! Отдельная благодарность тем работникам УЗ, которые в кратчайшие сроки подготовили необходимую для получения помощи документацию", – резюмировал Жмак.

Как сообщал OBOZREVATEL, началом локдауна в Украине выбрали 8 января, поскольку именно такая дата была предложена аналитиками Совета национальной безопасности и обороны и Министерства здравоохранения.

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличие от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.