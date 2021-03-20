'Укроборонпром' хоче взяти під своє управління 'Мотор Січ'

"Укроборонпром" запропонував передати йому в управління активи компанії "Мотор Січ", які були заарештовані за рішенням суду.

Про це повідомляється на сайті державного концерну. За словами його гендиректора Юрія Гусєва, відповідного листа вже направлено в АРМА. Саме Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів вони були передані.

"Збереження української "Мотор Січі" я вважаю питанням національної безпеки. "Укроборонпром" вже направив АРМА листа про готовність виступити суб'єктом управління активами компанії з метою збереження його потенціалу. Для нас важливо, щоб підприємство продовжувало працювати зі збереженням робочих місць та виконанням зобов'язань у межах виробничих замовлень", – пояснив Гусєв.

Нагадаємо, що Шевченківський райсуд Києва заарештував все майно і 100% акцій "Мотор Січі".

Водночас глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував законопроєкт про націоналізацію підприємства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про повернення "Мотор Січі" у власність держави 11 березня заявив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання відомства, на якому також було вирішено почати перевірку тих, хто має відношення до підписання і ратифікації Харківських угод про продовження перебування російського Чорноморського флоту в Криму.