'Укрнафту' й 'Укртатнафту' оштрафували на рекордні 4,7 млрд гривень

Антимонопольний комітет наклав штраф на "Укрнафту" й "Укртатнафту" на рекордні 4,7 млрд гривень у межах справи про змову на паливному ринку.

Компанії повинні заплатити 2,36 млрд грн і 2,3 млрд грн відповідно. Про це повідомила глава АМКУ Ольга Піщанська у Facebook.

Крім того, передбачено штрафи для:

ТОВ "ХЕШТ" – 2,6 млн грн;

"Укртатнафтасервіс" – 2,5 млн грн;

ТОВ "ЕНСІС" – 1,16 млн грн;

ТОВ "Веранж" – 1 млн грн.

"Ми доклали колосальних зусиль, аби дійти до Верховного Суду, завершити розслідування та, врешті, ухвалити рішення! Готові до будь-якого розвитку подій далі, зокрема – і до судових оскаржень. Боротьба триватиме, доки всі усвідомлять, що чесно працювати в Україні вигідніше, аніж "за схемами", – заявила Піщанська.

Зокрема, Антимонопольний комітет визнав, що підприємства встановили ціни на світлі нафтопродукти антиконкурентними узгодженими діями.

АМКУ також встановив, що оператори АЗС закуповували в "Укртатнафти" нафтопродукти за цінами вищими, ніж аналогічне імпортне паливо.

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