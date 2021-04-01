"Укрнафту" й "Укртатнафту" оштрафували на рекордні 4,7 млрд гривень
Антимонопольний комітет наклав штраф на "Укрнафту" й "Укртатнафту" на рекордні 4,7 млрд гривень у межах справи про змову на паливному ринку.
Компанії повинні заплатити 2,36 млрд грн і 2,3 млрд грн відповідно. Про це повідомила глава АМКУ Ольга Піщанська у Facebook.
Крім того, передбачено штрафи для:
ТОВ "ХЕШТ" – 2,6 млн грн;
"Укртатнафтасервіс" – 2,5 млн грн;
ТОВ "ЕНСІС" – 1,16 млн грн;
ТОВ "Веранж" – 1 млн грн.
"Ми доклали колосальних зусиль, аби дійти до Верховного Суду, завершити розслідування та, врешті, ухвалити рішення! Готові до будь-якого розвитку подій далі, зокрема – і до судових оскаржень. Боротьба триватиме, доки всі усвідомлять, що чесно працювати в Україні вигідніше, аніж "за схемами", – заявила Піщанська.
Зокрема, Антимонопольний комітет визнав, що підприємства встановили ціни на світлі нафтопродукти антиконкурентними узгодженими діями.
АМКУ також встановив, що оператори АЗС закуповували в "Укртатнафти" нафтопродукти за цінами вищими, ніж аналогічне імпортне паливо.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше мережі АЗС підняли ціни на бензин і дизельне пальне на 0,3-2 грн/л. Поточного тижня консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – всього 1540 станцій) двічі підвищувала ціни на бензин і дизельне пальне на 1 грн/л.
В Україні сукупні втрати бюджету від діяльності нелегального сегмента паливного ринку за 9 місяців 2020 року становили від 9 до 15 млрд грн. Водночас найбільша частка нелегальної реалізації пального була властива зрідженому газу – 35% (524 тис. т) і дизельному пальному – 19% (1 млн. т).