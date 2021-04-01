'Укрнафту' и 'Укртатнафту' оштрафовали на рекордные 4,7 млрд гривен

Антимонопольный комитет наложил штраф на "Укрнафту" и "Укртатнафту" на рекордные 4,7 млрд гривен в рамках дела о сговоре на топливном рынке.

Компании должны заплатить 2,36 млрд грн и 2,3 млрд грн соответственно. Об этом сообщила глава АМКУ Ольга Пищанская в Facebook.

Кроме того, предусмотрены штрафы для:

ООО "ХЕШТ" – 2,6 млн грн;

"Укртатнафтасервис" – 2,5 млн грн;

ООО "Энсис" – 1,16 млн грн;

ООО "Веранж" – 1 млн грн.

"Мы приложили колоссальные усилия, чтобы дойти до Верховного Суда, завершить расследование и, наконец, принять решение. Готовы к любому развитию дальнейших событий, в частности, и судебных обжалований. Борьба будет продолжаться, пока все осознают, что честно работать в Украине выгоднее, чем – "по схемам", – заявила Пищанская.

В частности, Антимонопольный комитет признал, что предприятия установили цены на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями.

АМКУ также установил, что операторы АЗС закупали у "Укртатнафты" нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо.

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