У Німеччині одна з партій заявила, що скасує "Північний потік-2"

Партія "зелених" Німеччини заявила, що у свою передвиборчу програму вони внесуть скасування російського газопроводу "Північний потік-2". Ймовірно, вони стануть частиною панівної коаліції в новому складі німецького парламенту.

Про це йдеться в публікації американського аналітичного центру Atlantic Council. "Зелені" Німеччини оголосили, що їхня передвиборча програма перед національним голосуванням цієї осені включатиме скасування проєкту газопроводу "Північний потік-2". Багато хто чекає, що партія увійде в наступну панівну коаліцію Німеччини після майбутніх парламентських виборів", – йдеться в матеріалі.

Адміністрація Байдена минулого тижня відродила надії на те, що вона збирається ввести в дію санкції США, покликані перешкодити завершенню будівництва Кремлем геополітично важливого газопроводу "Північний потік-2" у Німеччину.

Проєкт "Північний потік-2" оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Однак пізніше терміни перенесли на кінець року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау публічно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2" за допомогою будь-яких інструментів.