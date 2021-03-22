В Германии одна из партий заявила, что отменит "Северный поток-2"

Партия "зеленых" Германии заявила, что в свою предвыборную программу они включат отмену российского газопровода "Северный поток-2". Вероятно, они станут частью правящей коалиции в новом составе немецкого парламента.

Об этом говорится в публикации американского аналитического центра Atlantic Council. "Зеленые" Германии объявили, что их предвыборная программа перед национальным голосованием этой осенью будет включать отмену проекта газопровода "Северный поток-2". Многие ожидают, что партия войдет в следующую правящую коалицию Германии после предстоящих парламентских выборов", – говорится в материале.

Администрация Байдена на прошлой неделе возродила надежды на то, что она собирается ввести в действие санкции США, призванные помешать завершению строительства Кремлем геополитически важного газопровода "Северный поток-2" в Германию.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.