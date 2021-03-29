Ціни на нафту впали на тлі розблокування Суецького каналу

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 29 березня, різко впали на тлі інформації про розблокування Суецького каналу через вантажний контейнеровоз Ever Given, який там застряг.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures впала до 63,14 долара за барель, що на 2,5% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Вартість ф'ючерсів Brent ICE Futures

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впала на 3% – до 59,51 долара за барель.

Вартість ф'ючерсів WTI ICE Futures

Експерти припускали, що незабаром Суецький канал буде відкритий для танкерів, проте його розблокували лише з третьої спроби. Понад 300 суден очікували проходження, що становить 12% світової торгівлі.

Блокада Суецького каналу через контейнеровоз Ever Given обійшлася у 10 мільярдів доларів на добу. Щонайменше семеро танкерів, що перевозять 6,3 млн барелів нафти на понад 400 млн доларів, не могли пройти через канал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, застряглий контейнеровоз Ever Given 29 березня зняли з мілини в Суецькому каналі. Він простояв там шість днів