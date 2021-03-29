Танкер Ever Given сняли с мели в Суэцком канале. Видео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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3,8 т.
Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Застрявший контейнеровоз Ever Given 29 марта сняли с мели в Суэцком канале. Он простоял там шесть дней.

Об этом сообщила компания Inchcape Shipping у себя в Twitter. Пока неизвестно, когда возобновится движение по судоходному каналу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ever Given был успешно снят с мели в 04:30 по местному времени", – говорится в сообщении.

Напомним, что танкер Ever Given длиной 400 метров из-за сильного ветра сел на мель утром 23 марта и заблокировал Суэцкий канал. Впервые его удалось сдвинуть с места через четыре дня операции. Для этого пришлось углублять дно вокруг контейнеровоза и вывезти более 20 тысяч тонн песка.

Суэцкий канал разблокировали.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, блокада Суэцкого канала из-за застрявшего танкера Ever Given обошлась в 10 миллиардов долларов в сутки. Минимум семь танкеров, перевозящие 6,3 млн баррелей нефти на более 400 млн долларов, не могли пройти через канал. Всего же ожидали своей очереди более 150 кораблей.

ЕгипетСуэцEver Given заблокировал Суэцкий канал