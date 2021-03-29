Цены на нефть рухнули на фоне разблокировки Суэцкого канала

Роман Груша Рынки и компании 13:16, 29.03.2021 Обновлено: 13:51, 29.03.2021

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 29 марта, резко упали на фоне информации о разблокировке Суэцкого канала из-за застрявшего там грузового контейнеровоза Ever Given.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 63,14 доллара за баррель, что на 2,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Стоимость фьючерсов Brent
ICE Futures

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 3% – до 59,51 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов WTI
ICE Futures

Эксперты предполагали, что вскоре Суэцкий канал буде открыт, однако его разблокировали лишь с третьей попытки. Более 300 судов ожидали прохождения, что составляет 12% мировой торговли.

Блокада Суэцкого канала из-за застрявшего контейнеровоза Ever Given обошлась в 10 миллиардов долларов в сутки. Минимум семь танкеров, перевозящих 6,3 млн баррелей нефти на более 400 млн долларов, не могли пройти через канал.

Как сообщал OBOZREVATEL, застрявший контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале 29 марта. Он простоял там шесть дней.

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