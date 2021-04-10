Ціни на нафту пішли вгору після різкого обвалу

Ціни на нафту еталонних марок у суботу, 10 квітня, стабілізувалися після різкого обвалу на тлі інформації про значне зростання запасів бензину в США.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures виросла до 63,10 долара за барель, що на 0,3% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Вартість ф'ючерсів Brent ICE Futures

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,2% – до 59,34 долара за барель.

Вартість ф'ючерсів WTI ICE Futures

Ціни на нафту цього тижня впали після того, як офіційні дані показали значне зростання запасів бензину в США. Це викликало побоювання з приводу ослаблення попиту на нафту у найбільшого в світі споживача цього ресурсу.

Зокрема, Міністерство енергетики США заявило, що запаси нафти в країні минулого тижня впали на 3,5 млн барелів – до 502 млн барелів. Водночас запаси бензину збільшилися на 4 млн барелів – до 230 млн барелів, оскільки нафтопереробники збільшили виробництво перед літнім сезоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2021 році нафта пішла вгору на тлі досягнення країнами ОПЕК+ нових угод. Вони передбачають, що Росія і Казахстан зможуть збільшити виробництво в лютому і березні на 65 тис. і 10 тис. барелів на добу відповідно. Водночас Саудівська Аравія скоротить видобуток приблизно на 1 млн барелів на добу.

Загальний обсяг видобутку нафти в ОПЕК у лютому і березні 2021 року залишиться на рівні 22,1 млн барелів на добу. Водночас загальний обсяг видобутку партнерами за угодою ОПЕК+ збільшиться в лютому до 14,6 млн барелів, а в березні – до 14,9 млн барелів.