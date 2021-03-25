Ціна біткоїну оновила мінімум з 8 березня: скільки коштує криптовалюта

Курс біткоїну 25 березня опускався до $51,5 тис., що стало мінімумом з 8 березня. Вартість криптовалюти продовжує знижуватися після поновлення історичного максимуму вище $61,8 тис. За даними CoinDesk, біткоїн наразі коштує $52,669.41.

Відзначимо, що з 13 березня котирування першої криптовалюти впали майже на $10 тис. Це відбувається через рекордну експірацію опціонів на біткоїн у розмірі $6 млрд, яка відбудеться 26 березня. Про це повідомляє "РБК Крипто".

При цьому ще 24 березня короткострокове зростання курсу викликала новина про те, що компанія Tesla Ілона Маска додала можливість оплати своєї продукції біткоїнами. Поки такий спосіб оплати доступний лише в США, а в інших країнах його буде введено пізніше в 2021 році.

Так, у моменті котирування першої криптовалюти піднімалися вище $57,2 тис., після чого знову почали знижуватися. "Після п'ятниці потенційного спадного тиску більше не буде", – заявив менеджер Deribit Луук Страйєрс, пише CoinDesk.

Нагадаємо, користувачі криптобірж втратили $1,65 млрд на тлі падіння курсу біткоїну на 8%, до двотижневого мінімуму в $53 тис. Один із них втратив більше $10 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL :