Цена биткоина обновила минимум с 8 марта: сколько стоит криптовалюта

Курс биткоина 25 марта опускался до $51,5 тыс., что стало минимумом с 8 марта. Стоимость криптовалюты продолжает снижаться после обновления исторического максимума выше $61,8 тыс. По данным CoinDesk, биткоин на данный момент стоит $52,669.41.

Отметим, что с 13 марта котировки первой криптовалюты упали почти на $10 тыс. Это происходит по причине рекордной экспирации опционов на биткоин в размере $6 млрд, которая произойдет 26 марта. Об этом сообщает "РБК Крипто".

При этом еще 24 марта краткосрочный рост курса вызвала новость о том, что компания Tesla Илона Маска добавила возможность оплаты своей продукции биткоинами. Пока такой способ оплаты доступен лишь в США, а в других странах он будет введен позднее в 2021 году.

Так, в моменте котировки первой криптовалюты поднимались выше $57,2 тыс., после чего снова начали снижаться. "После пятницы потенциального нисходящего давления больше не будет", – заявил менеджер Deribit Луука Страйерс, пишет CoinDesk.

Напомним, пользователи криптобирж потеряли $1,65 млрд на фоне падения курса биткоина на 8%, до двухнедельного минимума в $53 тыс. Один из них потерял больше $10 млн.

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