The New York Times продала скриншот статті за $560 тис.

Колумніст газети The New York Times Кевін Рос написав колонку "Купіть цю колонку на блокчейні!", зробив зі скриншоту колонки NFT (Невзаємозамінний токен) і продав його на аукціоні за $560 тис.

Про це повідомляється на сайті видання. "Єдиний у своєму роді цифровий колекційний предмет, створений на основі технологічної колонки New York Times, було продано на аукціоні більш ніж за $500 000 – перший такий продаж в історії газети", – йдеться у повідомленні.

За останні тижні деякі NFT було продано за сотні тисяч доларів. Один такий продаж – колекція творів мистецтва цифрового художника Beeple, принесла на аукціоні понад $69 млн.

Переможець аукціону, колекціонер NFT, в останню хвилину зробив виграшну ставку в 350 ефірів. Це переводиться приблизно в $560 тис.

Нагадаємо, протягом тижня за негативними сценаріями біткоїн може обвалитися до $46 тис. за монету. Помірно оптимістичний сценарій містить у собі коливання в межах $50-53 тис.

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