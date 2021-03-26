The New York Times продала скриншот статті за $560 тис.
Колумніст газети The New York Times Кевін Рос написав колонку "Купіть цю колонку на блокчейні!", зробив зі скриншоту колонки NFT (Невзаємозамінний токен) і продав його на аукціоні за $560 тис.
Про це повідомляється на сайті видання. "Єдиний у своєму роді цифровий колекційний предмет, створений на основі технологічної колонки New York Times, було продано на аукціоні більш ніж за $500 000 – перший такий продаж в історії газети", – йдеться у повідомленні.
За останні тижні деякі NFT було продано за сотні тисяч доларів. Один такий продаж – колекція творів мистецтва цифрового художника Beeple, принесла на аукціоні понад $69 млн.
Переможець аукціону, колекціонер NFT, в останню хвилину зробив виграшну ставку в 350 ефірів. Це переводиться приблизно в $560 тис.
Нагадаємо, протягом тижня за негативними сценаріями біткоїн може обвалитися до $46 тис. за монету. Помірно оптимістичний сценарій містить у собі коливання в межах $50-53 тис.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Курс біткоїну 25 березня опускався до $51,5 тис., що стало мінімумом із 8 березня. Вартість криптовалюти продовжує знижуватися після поновлення історичного максимуму вище за $61,8 тис.
Американська компанія, виробник електромобілів Tesla 24 березня почала продавати продукцію за біткоїни. Після цього курс криптовалюти почав рости і знову перевищив $55 тис.