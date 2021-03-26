The New York Times продала скриншот статьи за $560 тыс.

Колумнист газеты The New York Times Кевин Рус написал колонку "Купите эту колонку на блокчейни!", сделал из скриншота колонки NFT (Невзаимозаменяемый токен) и продал его на аукционе за $560 тыс.

Об этом сообщается на сайте издания. "Единственный в своем роде цифровой коллекционный предмет, созданный на основе технологической колонки New York Times, был продан на аукционе более чем за $500 000 – первая такая продажа в истории газеты", – говорится в сообщении.

За последние недели некоторые NFT были проданы за сотни тысяч долларов. Одна такая продажа – коллекция произведений искусства цифрового художника Beeple, принесла на аукционе более $69 млн.

Победитель аукциона, коллекционер NFT, в последнюю минуту сделал выигрышную ставку в 350 эфиров. Это переводится примерно в $560 тыс.

Напомним, в течении недели по негативным сценариям биткоин может обвалиться до $46 тыс. за монету. Умеренно оптимистичный сценарий включает в себя колебания в рамках $50-53 тыс.

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