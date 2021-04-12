Світові ціни на нафту впали через новий стрибок захворюваності на коронавірус

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 12 квітня, впали на тлі нового стрибка захворюваності на коронавірус у світі.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures упала до 62,50 долара за барель, що на 0,7% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Вартість ф'ючерсів Brent ICE Futures

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 1% – до 58,77 долара за барель.

Вартість ф'ючерсів WTI ICE Futures

Аналітики S&P Global Platts відзначають, що оптимізм інвесторів щодо прискорення вакцинації в Європі та відновлення економіки США змінився на занепокоєння тим, що новий стрибок захворюваності на коронавірус може призвести до різкого скорочення попиту на нафту.

Ціни на нафту минулого тижня впали після того, як офіційні дані показали значне зростання запасів бензину в США. Це викликало побоювання з приводу ослаблення попиту на нафту в найбільшого в світі споживача цього ресурсу.

Зокрема, Міністерство енергетики США заявило, що запаси нафти в країні минулого тижня впали на 3,5 млн барелів – до 502 млн барелів. Водночас запаси бензину збільшилися на 4 млн барелів – до 230 млн барелів, оскільки нафтопереробники збільшили виробництво перед літнім сезоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2021 році нафта пішла вгору на тлі досягнення країнами ОПЕК+ нових угод. Вони передбачають, що Росія і Казахстан зможуть збільшити виробництво в лютому і березні на 65 тис. і 10 тис. барелів на добу відповідно. Водночас Саудівська Аравія скоротить видобуток приблизно на 1 млн барелів на добу.

Загальний обсяг видобутку нафти в ОПЕК у лютому і березні 2021 року залишиться на рівні 22,1 млн барелів на добу. Водночас загальний обсяг видобутку партнерами за угодою ОПЕК+ збільшиться в лютому до 14,6 млн барелів, а в березні – до 14,9 млн барелів.