США обвалили світові ціни на нафту
Ціни на нафту еталонних марок в четвер, 8 квітня, різко впали на тлі інформації про значне зростання запасів бензину в США.
Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures впала до 62,74 долара за барель, що на 0,7% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.
Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 0,8% – до 59,14 долара за барель
Ціни на нафту впали після того, як офіційні дані показали значне зростання запасів бензину в США. Це викликало побоювання з приводу ослаблення попиту на нафту у найбільшого в світі споживача цього ресурсу. Про це пише Reuters.
Зокрема, Міністерство енергетики США заявило, що запаси нафти в країні минулого тижня впали на 3,5 млн барелів – до 502 млн барелів. Водночас запаси бензину збільшилися на 4 млн барелів – до 230 млн барелів, оскільки нафтопереробники збільшили виробництво перед літнім сезоном.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2021 році нафта пішла вгору на тлі досягнення країнами ОПЕК + нових угод. Вони передбачають, що Росія і Казахстан зможуть збільшити виробництво в лютому і березні на 65 тис. І 10 тис. барелів на добу відповідно. Водночас Саудівська Аравія скоротить видобуток приблизно на 1 млн барелів на добу.
Загальний обсяг видобутку нафти в ОПЕК у лютому і березні 2021 року залишиться на рівні 22,1 млн барелів на добу. Водночас загальний обсяг видобутку партнерами за угодою ОПЕК+ збільшиться в лютому до 14,6 млн барелів, а в березні – до 14,9 млн барелів.
У кінці березня ціни на нафту еталонних марок різко впали на тлі інформації про розблокування Суецького каналу через вантажний контейнеровоз Ever Given, який там застряг.
Блокада Суецького каналу через контейнеровоз Ever Given обійшлася у 10 мільярдів доларів на добу. Щонайменше семеро танкерів, що перевозять 6,3 млн барелів нафти на понад 400 млн доларів, не могли пройти через канал.