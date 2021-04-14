Справу про виплату ПриватБанком Суркісам $350 млн передали до Великої палати
Справу про стягнення з державного ПриватБанку Суркісам понад 350 млн доларів (10 млрд грн) передали на розгляд Великої палати Верховного Суду, у відводі судді банку відмовили.
Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на Верховний Суд. 14 квітня колегія суддів Касаційного цивільного суду в складі ВС частково задовольнила клопотання ПриватБанку, КМУ та Мінфіну і передала справу на розгляд Великої палати ВС "у зв'язку з існуванням виключно правової проблеми на підставі ч. 5 ст. 403 ЦПК України".
Колегія суддів відмовилася задовольняти заяви сторони про відвід судді-доповідача Сергія Погрібного. Водночас у складі колегії відбулася заміна: суддю Аллу Олійник у зв'язку з хворобою замінено на суддю Григорія Усика.
Нагадаємо, що Верховний суд 24 березня ухвалив рішення перенести на 7 квітня 2021-го розгляд справи про оскарження рішення суду від 2017 року про зобов'язання ПриватБанку обслуговувати розміщені до націоналізації на рахунках його кіпрської філії депозити компаній братів Суркісів, які оцінюють зобов'язання щодо них у $347,4 млн. Колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання банку про розгляд справи в судовому засіданні з викликом сторін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Національному банку України висловили стурбованість щодо блокування конкурсу з відбору глави ПриватБанку через рішення суду і чекають його розблокування вже найближчим часом.
Голосіївський райсуд Києва призупинив провадження за позовом ПриватБанку до Ігоря Суркіса про стягнення 36,4 млн грн заборгованості до набуття чинності судового рішення у справі, в межах якої підприємець, його брат Григорій та інші родичі заперечують примусову конвертацію їхніх вкладів на 1 млрд грн в акції банку під час його націоналізації в грудні 2016-го.