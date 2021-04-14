Справу про виплату ПриватБанком Суркісам $350 млн передали до Великої палати

Справу про стягнення з державного ПриватБанку Суркісам понад 350 млн доларів (10 млрд грн) передали на розгляд Великої палати Верховного Суду, у відводі судді банку відмовили.

Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на Верховний Суд. 14 квітня колегія суддів Касаційного цивільного суду в складі ВС частково задовольнила клопотання ПриватБанку, КМУ та Мінфіну і передала справу на розгляд Великої палати ВС "у зв'язку з існуванням виключно правової проблеми на підставі ч. 5 ст. 403 ЦПК України".

Колегія суддів відмовилася задовольняти заяви сторони про відвід судді-доповідача Сергія Погрібного. Водночас у складі колегії відбулася заміна: суддю Аллу Олійник у зв'язку з хворобою замінено на суддю Григорія Усика.

Нагадаємо, що Верховний суд 24 березня ухвалив рішення перенести на 7 квітня 2021-го розгляд справи про оскарження рішення суду від 2017 року про зобов'язання ПриватБанку обслуговувати розміщені до націоналізації на рахунках його кіпрської філії депозити компаній братів Суркісів, які оцінюють зобов'язання щодо них у $347,4 млн. Колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання банку про розгляд справи в судовому засіданні з викликом сторін.

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