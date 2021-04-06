Siemens поставив до Криму насоси для води в обхід санкцій – ЗМІ

У Криму Бештерек-Зуйське родовище води, водогін із якого запустили до Сімферополя, обладнано насосами виробництва німецької корпорації Siemens.

"Можна було очікувати використання якісних насосів, і, на жаль, ми бачимо на об'єкті європейські марки. До того ж це не просто насос на дачі, а складна система: тут є зв'язність свердловин, необхідно зробити точну специфікацію, розрахувати потужність насосів, виходячи з електропостачання, їх експлуатації, графіка ремонту обслуговування", – заявив експредставник президента України в Криму Борис Бабін у коментарі "Крим. Реалії".

За його словами, ніякий європейський постачальник не буде поставляти таку техніку абстрактно: йому потрібна чітка характеристика об'єкта, розуміння того, де і як він розташований.

Експредставник президента України в Криму додав, що насоси обладнані спеціальним хмарним сервісом – свого роду електронним мозком для тонкого налаштування параметрів роботи.

"У Росії таких технологій немає – це штучний, унікальний агрегат, який має велику вартість. Такі поставки відбуваються за спеціальними контрактами, і в цьому випадку абсолютно очевидно, що це була пряма поставка від виробників. Можливо, звичайно, через якихось фейковий посередників, але Siemens і Grundfos прекрасно знали, що і куди вони поставляють", – повідомив Бабін.

У Ялті тим часом почали збирати підписи проти будівництва установки з опріснення морської води. Жителі анексованого Росією Криму також мають намір звернутися до президента країни-агресора Володимира Путіна.

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