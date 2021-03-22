Шмигаль відреагував на небажання Європи вводити санкції проти 'Північного потоку-2'

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" є елементом гібридної війни, тому Україна вітатиме всі санкції проти проєкту, як збоку ЄС, так і збоку США.

"Ми вітаємо усі санкції, спрямовані проти Росії та ПП2. Йдеться про те, щоб перекрити можливості країні-агресору Росії заробляти додаткові фінанси, якими вона фінансує агресію та тероризм. Також цей проєкт не лише про комерцію, це елемент гібридної війни проти України", – прокоментував Шмигаль той факт, що Європа виступає проти екстериторіальних санкцій США. Про це повідомляє "Урядовий портал".

Прем'єр підкреслив, що "Північний потік-2" є елементом гібридної агресії Росії, в тому числі за рахунок деструктивної ролі для української газотранспортної системи.

"Від початку війни на сході України ми отримуємо газ із країн ЄС. Ми не маємо ніяких газових торгових контрактів із Москвою", – резюмував голова уряду.

Що відомо про російський газопровід

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії та США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із суднами.

Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.

Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому зазначено, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". До того ж надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.

Також уряд США готує нові списки компаній, які можуть потрапити під санкції через роботу з проєктом "Північний потік-2".

23 грудня стало відомо, що в Росії перевели Nord Stream 2 AG (проєктна компанія "Північного потоку-2") з володіння головної компанії "Газпром" на "Газпром міжнародні проєкти".