Українцям з інвалідністю спростили деякі процедури: що ухвалив Кабмін

Кабінет міністрів оновив Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення. Серед іншого, планується розширити перелік засобів реабілітації, вартість яких буде відшкодовуватися державою у разі, якщо людина їх придбала самостійно.

Відповідну постанову ухвалено Урядом в середу, 14 квітня. Про це стало відомо під час онлайн-трансляції урядового засідання в YouTube. Проєкт документа розроблено Міністерством соціальної політики з метою спрощення процедури забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації (ТЗР), а також поліпшення якості таких засобів.

Зокрема, документом передбачається:

впровадити унікальний серійний номер для кожного ТЗР. Таким способом в уряді хочуть боротися з недобросовісними громадянами-одержувачами ТЗР, які потім продають такі засоби або передають їх у користування іншим особам за певну плату. Зазначена норма почне діяти з 2022 роки;

перейти виключно на двосторонні договори із закупівлі ТЗР між Фондом соцзахисту інвалідів та підприємствами-виробниками ТЗР. Зараз таким підприємствам необхідно укладати новий договір на кожну особу з інвалідністю та відповідним органом соціального захисту населення (тобто крім двосторонніх договорів укладаються ще й тристоронні);

впровадити процедуру обов'язкового техобслуговування або ремонту крісел інвалідних колясок кожні 2 роки після закінчення гарантованого терміну експлуатації;

розширити перелік ТЗР, за які буде виплачуватися компенсація в разі самостійного придбання таких виробів особами з інвалідністю. Зазначений перелік пропонується затверджувати наказом Мінсоцполітики для більш мобільного реагування на вимоги сучасності;

впровадити електронний кабінет для осіб з інвалідністю з метою спрощення подачі документів. У Мінсоцполітики переконані, що в умовах карантину зазначена норма є особливо актуальною, оскільки дозволить людям, не виходячи з дому, реалізувати право на забезпечення ТЗР;

встановити безстрокову дію направлень на забезпечення ТЗР;

передати районним відділенням ЦНАП або місцевій владі повноваження щодо прийняття документів від осіб з інвалідністю (зараз це роблять органи соцзахисту населення, які будуть ліквідовані до кінця 2021 року);

уповноважити Фонд соцзахисту інвалідів і його тероргани повноваженнями з ведення особистих справ осіб з інвалідністю, ухвалення рішень та укладення договорів (зараз це теж роблять органи соцзахисту населення).

У Мінсоцполітики очікують, що ухвалений документ матиме позитивний вплив на забезпечення осіб з інвалідністю необхідними засобами реабілітації, максимально діджиталізує і спростить подачу необхідних документів.

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