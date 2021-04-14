Украинцам с инвалидностью упростили некоторые процедуры: что принял Кабмин

Кабинет министров обновил Порядок обеспечения техническими и другими средствами реабилитации лиц с инвалидностью и других отдельных категорий населения. Среди прочих изменений планируется расширить перечень средств реабилитации, стоимость которых будет возмещаться государством в случае, если человек их приобрел самостоятельно.

Соответствующее постановление принято правительством в среду, 14 апреля. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Проект документа разработан Министерством социальной политики с целью упрощения процедуры обеспечения лиц с инвалидностью техническими и другими средствами реабилитации (ТСР), а также улучшения качества таких средств.

В частности, документом предусматривается:

внедрить уникальный серийный номер для каждого ТСР. Таким способом в правительстве хотят бороться з недобросовестными гражданами-получателями ТСР, которые потом продают такие средства или передают их в пользование другим лицам за определенную плату . Указанная норма начнет действовать с 2022 года;

перейти исключительно на двусторонние договора по закупке ТСР между Фондом соцзащиты инвалидов и предприятиями-изготовителями ТСР. Сейчас таким предприятиям необходимо заключать новый договор на каждого человека с инвалидностью и соответствующим органом социальной защиты населения (т.е. помимо двусторонних договоров заключаются еще и трёхсторонние);

внедрить процедуру обязательного техобслуживания либо ремонта кресел инвалидных колясок каждые 2 года после окончания гарантированного срока эксплуатации;

расширить перечень ТСР, за которые будет выплачиваться компенсация в случае самостоятельно приобретении таких изделий лицами с инвалидностью . Указанный перечень предлагается утверждать приказом Минсоцполитики для более мобильного реагирования на требования современности;

внедрить электронный кабинет для лиц с инвалидностью с целью упрощения подачи документов. В Минсоцполитики уверены, что в условиях карантина указанная норма есть особенно актуальной, поскольку позволит людям, не выходя из дома, реализовать право на обеспечение ТСР;

установить безсрочное действие направлений на обеспечение ТСР;

передать районным отделениям ЦПАУ либо местным властям полномочия по принятию документов от лиц с инвалидностью (сейчас это делают органы соцзащиты населения, которые будут ликвидированы до конца 2021 года);

уполномочить Фонд соцзащиты инвалидов и его терорганы полномочиями по ведению личных дел лиц с инвалидностью, принятию решений и заключению договоров (сейчас это тоже делают органы соцзащиты населения).

В Минсоцполитики ожидают, что принятый документ позитивно отразится на обеспечении лиц с инвалидностью необходимыми средствами реабилитации, максимально диджитализирует и упростит подачу необходимых документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине для лиц с инвалидностью создадут особые условия трудоустройства. Кабмином одобрен соответствующий законопроект.