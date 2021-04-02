Найбільші банки України заявили про готовність знизити комісію за оплату

Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен Банк Аваль заявили про готовність поступово зменшити ставку міжбанківської комісії.

"Найбільші банки України, що працюють у сфері еквайрингу, підтверджують готовність докласти всіх зусиль для зниження розміру комісії інтерчейндж в Україні", – йдеться у спільній заяві банків.

Зокрема, банки мають намір звернутися до Антимонопольного комітету щодо оцінки плану зниження комісії інтерчейндж у найближчі три роки.

Поточного року з 1 липня банки готові знизити її до 1,2%, з 1 липня 2022 року – до 1%, а з 1 липня 2023 року – до 0,9%.

З метою зниження вартості платіжних послуг та їхньої зручності для кінцевих споживачів банки пропонують уряду три кроки:

запровадити регулювання здійснення платежів у безготівковій формі між компаніями/державою з одного боку та громадянами з іншого;

скасувати вимоги безоплатного обслуговування зарплатних рахунків;

знизити встановлені обмеження щодо готівкових розрахунків у торговельній мережі.

Заяву банків також підтримали в компаніях Visa і Mastercard.

Національний банк повідомив, що запровадження обмеження розміру комісії інтерчейндж у Європі призвело до настання негативних наслідків. Зокрема:

зросла вартість річного обслуговування кредитних карток;

зникли з ринку пропозиції щодо безоплатного обслуговування дебетових карток;

зменшилася загальна кількість карток в обігу та середня кількість карток на одну особу;

збільшилася вартість овердрафтів та отримання кредитних коштів;

скоротилися програми кешбеків із стимулювання безготівкових розрахунків, які формально існують, але фактично не дають користувачу змоги отримати суттєву суму кешбеку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні комісії під час розрахунків банківськими картками в сім разів перевищують європейські. У підсумку це відбивається на вартості товарів для покупців.