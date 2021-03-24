Банки объяснили, почему украинцы не выиграют от ограничений комиссии за оплату

В Украине депутаты от партии " Слуга народа " предложили ограничить сумму комиссии, которую берут Visa, MasterCard и коммерческие банки за пользование POS-терминалами. Однако финучреждения заявили, что украинцы не выиграют от новых ограничений.

"Торговцы хотят снизить тариф на 1-1,5% – примерно 60% от действующих тарифов. При этом снижение их затратной части составит, в зависимости от наценки, около 2-2,5%. Удивительная история – забрать у кого-то (у банков и платежных систем) 60% дохода, чтобы сэкономить себе 2%", – заявил в Facebook сооснователь Monobank Олег Гороховский.

По его словам, из-за ограничения суммы комиссии банкам придется отказаться от бесплатных "фишек".

"Тариф, который пытаются "отжать" – топливо всего карточного и платежного бизнеса в стране. Уберем его – "машинка" заглохнет: более половины этого тарифа достается клиентам в виде всякого рода кешбэков и бонусов, им оплачивается стоимость пластика и логистики карт, покрываются затраты на антифрод", – добавил Гороховский.

Против предложений депутатов от партии "Слуга народа" выступил и НБУ.

Национальный банк сообщил, что введение ограничения размера комиссии интерчейндж в Европе привело к наступлению негативных последствий. В частности:

выросла стоимость годового обслуживания кредитных карт;

исчезли с рынка предложения бесплатного обслуживания дебетовых карт;

уменьшилось общее количество карт в обращении и среднее количество карточек на одного человека;

увеличилась стоимость овердрафтов и получения кредитных средств;

сократились программы кэшбеков по стимулированию безналичных расчетов, которые формально существуют, но фактически не дают пользователю возможности получить существенную сумму кэшбека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине комиссии при расчетах банковскими карточками в семь раз превышают европейские. В итоге это отражается на стоимости товаров для покупателей.

Эксперты считают, что в этом ответственны платежные системы Visa и Mastercard. Действия двух компаний должны были привлечь внимание Антимонопольного комитета, но он уже отказывался заниматься этим вопросом по формальным причинам.