Крупнейшие банки Украины заявили о готовности снизить комиссию за оплату

Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль заявили о готовности постепенно уменьшить ставку межбанковской комиссии.

"Крупнейшие банки Украины, работающие в сфере эквайринга, подтверждают готовность приложить все усилия для снижения размера комиссии интерчейндж в Украине", – говорится в совместном заявлении банков.

В частности, банки также намерены обратиться в Антимонопольный комитет по оценке плана снижения комиссии интерчейндж в ближайшие три года.

В этом году с 1 июля банки готовы снизить ее до 1,2%, с 1 июля 2022 года – до 1%, а с 1 июля 2023 года – до 0,9%.

С целью снижения стоимости платежных услуг их удобства для конечных потребителей банки предлагают правительству три шага:

ввести регулирование осуществления платежей в безналичной форме между компаниями/государством с одной стороны и гражданами с другой;

отменить требования бесплатного обслуживания зарплатных счетов;

снизить установленные ограничения по наличным расчетам в торговой сети.

Заявление банков также поддержали в компаниях Visa и Mastercard.

Национальный банк сообщил, что введение ограничения размера комиссии интерчейндж в Европе привело к наступлению негативных последствий. В частности:

выросла стоимость годового обслуживания кредитных карт;

исчезли с рынка предложения бесплатного обслуживания дебетовых карт;

уменьшилось общее количество карт в обращении и среднее количество карточек на одного человека;

увеличилась стоимость овердрафтов и получения кредитных средств;

сократились программы кэшбеков по стимулированию безналичных расчетов, которые формально существуют, но фактически не дают пользователю возможности получить существенную сумму кэшбека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине комиссии при расчетах банковскими карточками в семь раз превышают европейские. В итоге это отражается на стоимости товаров для покупателей.