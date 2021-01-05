Список "заборонених" у локдаун товарів скоротили: чим дозволили торгувати
Побутову хімію та друковану пресу додали до переліку товарів, які можуть продавати в українських магазинах під час локдауну (8-25 січня).
Відповідні зміни було затверджено Кабінетом міністрів на позачерговому засіданні 5 січня. Про це в ефірі "Україна 24" заявив народний депутат від "Слуги народу", представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
Він вказав, що перелік "дозволених" товарів конкретизували з ініціативи голови МОЗ Максима Степанова.
"Була додана можливість продажу побутової хімії та друкованої преси. Ці зміни МОЗ сьогодні додав до списку товарів, які можна придбати", – повідомив "слуга".
Він вказав, що на засіданні Кабміну "рішень щодо нових дат локдауну не ухвалювалося".
Другий важливий момент, за словами Мокана, полягає в тому, що за час, який залишився до початку локдауну, уряд, Міністерство охорони здоров'я та Мінекономіки повинні більш детально проінформувати громадян про всі деталі майбутнього посиленого карантину.
Нагадаємо, що на брифінгові 5 січня Степанов уточнив, які товари зможуть продавати магазини та супермаркети в локдаун:
продукти харчування;
лікарські засоби;
вироби медичного призначення;
засоби гігієни;
засоби зв'язку;
ветеринарні препарати;
корм для тварин;
насіння та засоби захисту рослин.
Отже, до цього переліку додалися преса й побутова хімія.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше в Американській торговельній палаті заявили, що під час локдауну (8-24 січня) в Україні буде обмежено продаж товарів повсякденного попиту. Це експерти назвали "обмеженням прав споживачів".
Зокрема, у жорсткий карантин було заборонено торгувати побутовою хімією, інструментами, одягом, пресою, дитячими товарами для навчання. Ці групи товарів дозволялося купувати через інтернет.
У Центрі громадського здоров'я заявили, що надішлють до Кабміну правки, які врегулюють продаж цих товарів.