Список "запрещенных" в локдаун товаров сократили: чем разрешили торговать
Бытовую химию и печатную прессу добавили к перечню товаров, которые могут продавать в украинских магазинах во время локдауна (8-25 января).
Соответствующие изменения были утверждены Кабинетом министров на внеочередном заседании 5 января. Об этом в эфире "Украина 24" заявил народный депутат от "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Он указал, что перечень "разрешенных" товаров конкретизировали по инициативе главы Минздрава Максима Степанова.
"Была добавлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно приобрести", – сообщил "слуга".
Он указал, что на заседании Кабмина "решений относительно новых дат локдауна не принималось".
Второй важный момент, по словам Мокана, заключается в том, что за время, которое осталось до начала локдауна, правительство, Минздрав и Минэкономики должны более подробно проинформировать граждан о всех деталях будущего усиленного карантина.
Напомним, на брифинге 5 января Степанов уточнил, какие товары смогут продавать магазины и супермаркеты в локдаун:
продукты питания;
лекарственные средства;
изделия медицинского назначения;
средства гигиены;
средства связи;
ветеринарные препараты;
корма для животных;
семена и средства защиты растений.
Таким образом, к этому перечню добавились пресса и бытовая химия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее в Американской торговой палате заявили, что во время локдауна (8-24 января) в Украине будет ограничено продаж товаров повседневного спроса. Это эксперты назвали "ограничением прав потребителей".
Так, в жесткий карантин было запрещено торговать бытовой химией, инструментами, одеждой, прессой, детскими товарами для обучения. Эти группы товаров разрешалось покупать через интернет.
В Центре общественного здоровья заявили, что отправят в Кабмин правки, которые урегулируют продажу этих товаров.