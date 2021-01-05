Список "запрещенных" в локдаун товаров сократили: чем разрешили торговать

Дарья Дурова Рынки и компании 19:44, 5.01.2021 Обновлено: 20:10, 5.01.2021

Бытовую химию и печатную прессу добавили к перечню товаров, которые могут продавать в украинских магазинах во время локдауна (8-25 января).

Соответствующие изменения были утверждены Кабинетом министров на внеочередном заседании 5 января. Об этом в эфире "Украина 24" заявил народный депутат от "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Он указал, что перечень "разрешенных" товаров конкретизировали по инициативе главы Минздрава Максима Степанова.

"Была добавлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно приобрести", – сообщил "слуга".

Он указал, что на заседании Кабмина "решений относительно новых дат локдауна не принималось".

Второй важный момент, по словам Мокана, заключается в том, что за время, которое осталось до начала локдауна, правительство, Минздрав и Минэкономики должны более подробно проинформировать граждан о всех деталях будущего усиленного карантина.

Напомним, на брифинге 5 января Степанов уточнил, какие товары смогут продавать магазины и супермаркеты в локдаун:

  • продукты питания;

  • лекарственные средства;

  • изделия медицинского назначения;

  • средства гигиены;

  • средства связи;

  • ветеринарные препараты;

  • корма для животных;

  • семена и средства защиты растений.

Таким образом, к этому перечню добавились пресса и бытовая химия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее в Американской торговой палате заявили, что во время локдауна (8-24 января) в Украине будет ограничено продаж товаров повседневного спроса. Это эксперты назвали "ограничением прав потребителей".

  • Так, в жесткий карантин было запрещено торговать бытовой химией, инструментами, одеждой, прессой, детскими товарами для обучения. Эти группы товаров разрешалось покупать через интернет.

  • В Центре общественного здоровья заявили, что отправят в Кабмин правки, которые урегулируют продажу этих товаров.

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