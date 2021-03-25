Грошей вистачить і без траншу МВФ: у Зеленського зробили гучну заяву

Український уряд перебуває на постійному зв'язку з МВФ, в Офісі президента йде технічний процес погоджень. Водночас в України поки є "рівень стійкості" і без коштів фонду.

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, повідомляє "Україна 24". "Наскільки я розумію ситуацію з МВФ, тривають технічні консультації. І глава Кабміну, і окремі міністри, скажімо, міністри фінансів, економіки, соціальної політики й енергетики перебувають на постійному зв'язку з МВФ, зокрема й НБУ. Наскільки ми розуміємо, в Офісі президента йде технічний процес погоджень. І план "А" – це якраз той план, що ми продовжуємо співпрацю з МВФ. Тим більше та частина законопроєктів, які представляли саме вузькі місця, які стосуються, скажімо, антикорупційної архітектури, реформи судової системи – вони вже були подані в Раду. Тому в базовій логіці ми продовжуємо з ними співпрацювати", – заявив радник.

До того ж Україна має "рівень стійкості" і без грошей МВФ. "Але заради справедливості потрібно сказати, що у нас є достатній рівень стійкості – це 28,5 млрд доларів золотовалютних резервів, які ми маємо, котрі перекривають 5 місяців нашого імпорту, вважається ризикованою зона менш ніж 3 місяці. Фактично у нас є на 70% більше того, що вважається допустимим мінімумом", – додав Устенко.

Нагадаємо, за останні 6 років Україна перерахувала МВФ 46,3 млн спеціальних прав запозичення ($65,74 млн) комісії за невибрані транші, які були передбачені програмами співробітництва. Крім того, невиплати траншей відбуваються через невиконання домовленостей з боку України.

За програмою stand-by, укладеної 2020 року, Україна перерахувала МВФ 5,2 млн СДР у вигляді Commitment fee. Із них Фонд повернув 2,3 млн СДР під час перерахування першого траншу.

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