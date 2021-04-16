Глава НБУ заявив, що Україна продасть ПриватБанк

Глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що ПриватБанк незабаром можуть приватизувати.

"Наш банківський сектор має значний потенціал для міжнародних інвесторів. Ми сподіваємося, що найближчим часом міжнародні банківські групи придбають частки в українських держбанках. Згідно з нашими планами, скоро на продаж буде виставлено найбільший банківський актив України – ПриватБанк", – повідомив Шевченко в інтерв'ю GlobalCapital.

За його словами, приватизація ПриватБанку, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, в тому числі з США і ЄС.

Шевченко прогнозує, що за п'ять років частка держави в банківській системі знизиться з 55% до 25%, що допоможе їй стати більш незалежною.

Глава НБУ також нагадав, що Міжнародна фінансова корпорація і державний Укргазбанк підписали договір про виділення банку п'ятирічної позики на 30 млн євро. Крім того, ведуться переговори про входження Європейського банку реконструкції та розвитку в капітал Ощадбанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.