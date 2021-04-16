Глава НБУ заявил, что Украина продаст ПриватБанк
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что ПриватБанк вскоре могут приватизировать.
"Наш банковский сектор обладает значительным потенциалом для международных инвесторов. Мы надеемся, что в ближайшее время международные банковские группы приобретут доли в украинских госбанках. Согласно нашим планам, скоро на продажу будет выставлен крупнейший банковский актив Украины – ПриватБанк", – сообщил Шевченко в интервью GlobalCapital.
По его словам, приватизация ПриватБанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС.
Шевченко прогнозирует, что за пять лет доля государства в банковской системе снизится с 55% до 25, что поможет ей стать более независимой.
Глава НБУ также напомнил, что Международная финансовая корпорация и государственный Укргазбанк подписали договор о выделении банку пятилетнего займа на 30 млн евро. Кроме того, ведутся переговоры о вхождении Европейского банка реконструкции и развития в капитал Ощадбанка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.
В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.
Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, в результате чего понес убытки минимум на 5,5 млрд долларов.
ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против бывших акционеров, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые, вероятно, принадлежат им.
Тогда же Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире.