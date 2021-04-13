До літа на українських АЗС подорожчає паливо: названо причини

Через дефіцит поставок та різке збільшення попиту в період посівної – у травні ціни на паливо підуть у ріст.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив експрезидент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук. Загалом ціни на паливо в Україні залежать від зовнішнього ринку й курсу національної валюти. Але є ще один фактор, який наразі втручається в ситуацію: співвідношення попит-пропозиція.

"У квітні ми ще зможемо протриматися на запасах, які було зроблено раніше оптовиками. Але в травні вже може бути проблема. Якщо паливо буде в дефіциті, можуть обмежити продаж, і ціна буде трохи іншою", – говорить експерт.

Найбільш зрозуміла картина наразі складається з бензином. Кабінет міністрів підписав меморандум із Нафтогазовою асоціацією, яким ціну в роздріб обмежили до 30 грн в обмін на боротьбу з нелегальними АЗС. За словами Косянчука, приблизно до цієї цифри і будуть наближатися роздрібні ціни на бензин незабаром.

Косянчук заявляє, що найскладніша ситуація склалася навколо дизельного палива. Адже в ньому найбільше потреби в період посівної. Раніше приблизно четверту частину поставок цих видів палива здійснював Proton Energy (компанія, яку пов'язують із Віктором Медведчуком), але зараз поставки перервалися через санкції. Його місце мало зайняти російське підприємство Coral Energy, але поставки поки не схвалила російська сторона.

"У нас тепер "діра" в 300 тис. тонн дизелю на місяць, і незрозуміло, звідки він прийде в Україну. Щоб отримати нафтопродукти з РФ, потрібно пройти дві інстанції: Федеральна служба митного та експортного контролю і Мінекономіки. Мені здається, що ці дві інституції не дуже зацікавлені, щоб у нас посівна пройшла без проблем. До того ж, ми повинні розуміти, що дизель – це продукт подвійного призначення. Не факт, що на тому ж дизелі не буде їздити військова техніка. Тому вони не поспішають видавати дозвіл", – додав спеціаліст.

Поставки палива в Україну досить диверсифіковані, тому привезти дизель можна було б і по морю від інших джерел. Але як показує досвід дворічної давності, залізниця не в змозі перевезти потрібний обсяг палива з порту. До того ж, перевезення морем обходяться дорожче, ніж качати дизель по трубі. Тому подорожчання варто очікувати в будь-якому разі. Аналогічна ситуація з автогазом. Його так само чимало поставляв Proton Energy, і наразі він у дефіциті.

Крім того, Косянчук зазначає і негативний вплив на ринок масових перевірок АЗС у пошуках нелегалів. За його словами, великі штрафи отримують і деякі легальні АЗС, а чергові фінансові втрати також відіб'ються на вартості всіх видів палива для кінцевого споживача.

Нагадаємо, в Україні в окремих мережах АЗС почалися перебої з продажем бензину в роздріб. Експерти стверджують, що це побічно пов'язано з домовленостями Кабінету міністрів і головних трейдерів паливного ринку.

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